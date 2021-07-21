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21 июля 2021, 09:58 149

Непогода в Украине оставила более 800 населенных пунктов без света

21 июля 2021, 09:58 149
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Фото из открытых источников
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В результате ухудшения погоды в Украине без света остались 838 населенных пунктов

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, там сработали системы автоматической защиты линий электропередач.

Так, обесточивание произошло в 13 областях:

  • Полтавская – 194
  • Кировоградская – 158
  • Черкасская – 157
  • Киевская – 121
  • Днепропетровская-38
  • Хмельницкая – 37
  • Одесская-32
  • Сумская – 28
  • Николаевская – 24
  • Черниговская – 19
  • Черновицкая – 15
  • Винницкая – 14
  • Запорожская – 1

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в Кропивницком вечером 20 июля пронесся мощный ливень с градом и шквалами, от которой сильно пострадала инфраструктура города.

непогода погода Украина электричество ГСЧС

 
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