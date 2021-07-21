Непогода в Украине оставила более 800 населенных пунктов без света
В результате ухудшения погоды в Украине без света остались 838 населенных пунктов
Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, там сработали системы автоматической защиты линий электропередач.
Так, обесточивание произошло в 13 областях:
- Полтавская – 194
- Кировоградская – 158
- Черкасская – 157
- Киевская – 121
- Днепропетровская-38
- Хмельницкая – 37
- Одесская-32
- Сумская – 28
- Николаевская – 24
- Черниговская – 19
- Черновицкая – 15
- Винницкая – 14
- Запорожская – 1
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в Кропивницком вечером 20 июля пронесся мощный ливень с градом и шквалами, от которой сильно пострадала инфраструктура города.
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