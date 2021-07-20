На Донбасі активізувалися ворожі снайпери та диверсанти - розвідка

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На Донбасі активізувалися ворожі снайпери та диверсійні групи.

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook Головного управління розвідки

За даними розвідників, в окремих підрозділах з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів були проведені:

- збори з корегувальниками артилерійського вогню;

- навчання з розгортанням понтонної переправи та форсуванням водної перешкоди в ході наступальних дій;

-навчання з бойовою стрільбою артилерійських розрахунків за наступальною тематикою.

Крім того, російсько-терористичні війська активізували підготовку до проведення диверсійно -розвідувальних заходів.

Також на передових позиціях окупантів зросла кількість розвідувальних підрозділів та снайперських пар, які "нещодавно пройшли спеціальну підготовку в навчальних центрах на території Ростовської області РФ".

Нагадаємо, бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі три рази за минулу добу і продовжили обстріли сьогодні з ранку.