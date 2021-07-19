Окупанти на Донбасі чотири рази зірвали режим "тиші", у ЗСУ - без втрат
У неділю, 18 липня, російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню у зоні проведення операції Об'єднаних сил
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр штабу Об'єднаних сил.
Бойовики відкривали вогонь поблизу селища Піски та біля Авдіївки. Також на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
19 липня на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, 17 липня на Донбасі зафіксували 13 порушень режиму "тиші".
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