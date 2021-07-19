Оккупанты на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины", в ВСУ - без потерь
В воскресенье, 18 июля, российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба Объединенных сил.
Боевики открывали огонь вблизи поселка Пески и Авдеевки. Также на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
19 июля на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, 17 июля на Донбассе зафиксировали 13 нарушений режима "тишины".
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