Окупанти на Донбасі знову поранили двох наших бійців

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У середу, 14 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню

Про це повідомили у штабі ООС, пише RegioNews.

Окупанти відкривали вогонь поблизу Луганського, Пісків та у напрямку Новогригорівки.

Також були обстріли поблизу Світлодарська, Водяного, що біля Донецька, й поблизу Красногорівки.

У районі населеного пункту Новоолександрівка окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а неподалік Старогнатівки - ворог двічі обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.

"В результаті обстрілів два військовослужбовці отримали поранення. Стан одного пораненого – задовільний, іншого – середньої тяжкості. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - зазначили у штабі.

Окрім того, на Луганщині, був зафіксований проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

15 липня на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 13 липня в ООС бойовики вбили одного та поранили сімох наших захисників.