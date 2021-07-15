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В Україні знову побільшало нових COVID-хворих: дані від МОЗ
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15 липня 2021, 09:11 201

В Україні знову побільшало нових COVID-хворих: дані від МОЗ

15 липня 2021, 09:11 201
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Фото з відкритих джерел
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У середу, 14 липня, в Україні зафіксовано 623 нові підтверджені випадки COVID-19

Як повідомили у пресслужбі МОЗ, серед хворих - 37 дітей та 12 медпрацівників, пише RegioNews.

Так, за минулу добу госпіталізовано 387 осіб, одужали - 589. Крім того, зафіксовано 20 летальних випадків.

За добу зробили понад 40 тисяч тестів різними методами.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.

Нагадаємо, напередодні в Україні ще у двох людей виявили штам коронавірусу "Дельта".

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