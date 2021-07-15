В Україні знову побільшало нових COVID-хворих: дані від МОЗ
У середу, 14 липня, в Україні зафіксовано 623 нові підтверджені випадки COVID-19
Як повідомили у пресслужбі МОЗ, серед хворих - 37 дітей та 12 медпрацівників, пише RegioNews.
Так, за минулу добу госпіталізовано 387 осіб, одужали - 589. Крім того, зафіксовано 20 летальних випадків.
За добу зробили понад 40 тисяч тестів різними методами.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.
Нагадаємо, напередодні в Україні ще у двох людей виявили штам коронавірусу "Дельта".
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