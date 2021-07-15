09:11  15 июля
В Украине снова стало больше новых COVID-больных: данные от Минздрава
13:15  15 июля
В столице на 14 пляжах обнаружили кишечную палочку
08:06  15 июля
Оккупанты на Донбассе снова ранили двух наших бойцов
UA | RU
UA | RU
15 июля 2021, 09:11 209

В Украине снова стало больше новых COVID-больных: данные от Минздрава

15 июля 2021, 09:11 209
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В среду, 14 июля, в Украине зафиксировано 623 новых подтвержденных случая COVID-19

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, среди больных - 37 детей и 12 медработников, пишет RegioNews.

Так, за минувшие сутки госпитализировано 387 человек, выздоровели - 589. Кроме того, зафиксировано 20 летальных случаев.

За сутки сделали более 40 тысяч тестов различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.

Напомним, накануне в Украине еще у двух человек обнаружили штамм коронавируса "Дельта".

коронавирус Украина карантин Минздрав больные

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Политическая расправа или непрофессионализм: почему в Ровно снова взялись за известного врача Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua