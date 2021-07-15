В Украине снова стало больше новых COVID-больных: данные от Минздрава
В среду, 14 июля, в Украине зафиксировано 623 новых подтвержденных случая COVID-19
Как сообщили в пресс-службе Минздрава, среди больных - 37 детей и 12 медработников, пишет RegioNews.
Так, за минувшие сутки госпитализировано 387 человек, выздоровели - 589. Кроме того, зафиксировано 20 летальных случаев.
За сутки сделали более 40 тысяч тестов различными методами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.
Напомним, накануне в Украине еще у двух человек обнаружили штамм коронавируса "Дельта".
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Политическая расправа или непрофессионализм: почему в Ровно снова взялись за известного врача Шустика