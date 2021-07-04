Окупанти на Донбасі знову вбили захисника України

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Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Зазначається, що обстріли були здійснені поблизу Водяного, що на Приазов’ї, біля Авдіївки та у районі населеного пункту Мирне.

Також окупанти відкрили вогонь неподалік Березового.

"Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - повідомили у штабі.

Наголошується, що на ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим "тиші".