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Окупанти на Донбасі знову вбили захисника України
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04 липня 2021, 18:13 90

Окупанти на Донбасі знову вбили захисника України

04 липня 2021, 18:13 90
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Фото з відкритих джерел
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Проросійські бойовики на Донбасі 4 липня п'ять разів порушили режим припинення вогню. Загинув український військовий

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Зазначається, що обстріли були здійснені поблизу Водяного, що на Приазов’ї, біля Авдіївки та у районі населеного пункту Мирне.

Також окупанти відкрили вогонь неподалік Березового.

"Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - повідомили у штабі.

Наголошується, що на ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим "тиші".

Донбас ООС війна бойовики окупанти

 
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