Окупанти на Донбасі знову вбили захисника України
Проросійські бойовики на Донбасі 4 липня п'ять разів порушили режим припинення вогню. Загинув український військовий
Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.
Зазначається, що обстріли були здійснені поблизу Водяного, що на Приазов’ї, біля Авдіївки та у районі населеного пункту Мирне.
Також окупанти відкрили вогонь неподалік Березового.
"Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - повідомили у штабі.
Наголошується, що на ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим "тиші".
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