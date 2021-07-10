Ситуація в ООС: від початку доби дев'ять порушень, бойовики гатили з артилерії
Від початку доби, 10 липня, зафіксовані 9 порушень режиму припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи
Як передає RegioNews, про це повідомили в штабі ООС.
Окупанти гатили з артилерійських систем 122-мм поблизу Миронівського та Водяного що на Приазов'ї. А неподалік Водяного, що біля Донецька противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.
Також бойовики вели вогонь по позиціям українських захисників поблизу Пісків, Широкиного та Світлодарська із мінометів різного калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані 3 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед українських військових немає.
Нагадаємо, 9 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.