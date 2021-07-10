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Ситуація в ООС: від початку доби дев'ять порушень, бойовики гатили з артилерії
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10 липня 2021, 18:11 72

Ситуація в ООС: від початку доби дев'ять порушень, бойовики гатили з артилерії

10 липня 2021, 18:11 72
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Фото: з відкритих джерел
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Від початку доби, 10 липня, зафіксовані 9 порушень режиму припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи

Як передає RegioNews, про це повідомили в штабі ООС.

Окупанти гатили з артилерійських систем 122-мм поблизу Миронівського та Водяного що на Приазов'ї. А неподалік Водяного, що біля Донецька противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Також бойовики вели вогонь по позиціям українських захисників поблизу Пісків, Широкиного та Світлодарська із мінометів різного калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані 3 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, 9 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

бойовики війна обстріли РФ ООС Донбас

 
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