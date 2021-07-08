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08 липня 2021, 14:47 882

"Злодія в законі" на прізвисько "Андрій Львівській" затримано в Болгарії

08 липня 2021, 14:47 882
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«Злодія в законі» на прізвисько «Андрій Львівській» затримано в Болгарії українськими та болгарськими правоохоронцями.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Зазначається, що затримання відбулося 7 липня, в аеропорту м. Софія (Болгарія).

За даними правоохоронців, "злодій в закон" за підробленими документами намагався прибути до Болгарії. Під час митного контролю, "Андрій Львівський", відомий також за прізвиськом "Нєдєля", надав документи на ім’я іншої особи.

"Наразі українські поліцейські працюють із болгарськими колегами щодо подальшої екстрадиції "Андрія Львівського" на територію України", - зазначають у поліції.

Нагадаємо, весною 2020 року на підставі зібраних доказів "вору в законі" заочно повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, і за ініціативою Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції оголосили у міжнародний розшук.

За даними слідства, у 2009 році разом з іншими особами він вбив свого друга та бізнес-партнера. На той час "Андрій Львівський" прагнув отримати найвищий статус у злочинній ієрархії, а його товариш, з яким у нього виник конфлікт на ґрунті спільної злочинної діяльності, збирався ініціювати так звану "сходку" та поскаржитися на нього лідерам кримінального світу. У разі проведення такого зібрання підозрюваний не зміг би отримати статус "вора в законі", тому вирішив позбутися свого бізнес-партнера.

Через кілька років після вбивства, у жовтні 2012 року, його "коронують" і надають статус "злодія в законі". З того часу "Андрій Львівський" почав контролювати діяльність злочинних груп, "тіньові" схеми реального сектору економіки та відповідав за кримінальний "общак".

За скоєне "злодію в законі" може загрожувати до 15-ти років ув’язнення. Крім того, його було внесено до санкційного списку РНБО.

Нагадаємо, що 14 травня РНБО запровадило санкції проти 600 "злодіїв у законі".

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