"Вор в законе" по прозвищу "Андрей Львовский " задержан в Болгарии

«Вора в законе» по кличке «Андрей Львовской» задержан в Болгарии украинскими и болгарскими правоохранителями.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

Отмечается, что задержание произошло 7 июля, в аэропорту г. София (Болгария).

По данным правоохранителей, "вор в закон" по поддельным документам пытался прибыть в Болгарию. Во время таможенного контроля, "Андрей Львовский", известный также по прозвищу "неделя", предоставил документы на имя другого лица.

"Сейчас украинские полицейские работают с болгарскими коллегами по дальнейшей экстрадиции "Андрея Львовского" на территорию Украины", - отмечают в полиции.

Напомним, весной 2020 года на основании собранных доказательств "вору в законе" заочно сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, и по инициативе Департамента стратегических расследований Нацполіції объявили в международный розыск.

По данным следствия, в 2009 году вместе с другими лицами он убил своего друга и бизнес-партнера. На то время "Андрей Львовский" стремился получить самый высокий статус в преступной иерархии, а его товарищ, с которым у него возник конфликт на почве совместной преступной деятельности, собирался инициировать так называемую "сходку" и пожаловаться на него лидерам криминального мира. В случае проведения такого собрания подозреваемый не смог бы получить статус "вора в законе", поэтому решил избавиться от своего бизнес-партнера.

Через несколько лет после убийства, в октябре 2012 года, его "коронуют" и придают статус "вора в законе". С тех пор "Андрей Львовский" начал контролировать деятельность преступных групп, "теневые" схемы реального сектора экономики и отвечал за "общак".

За совершенное "вору в законе" может грозить до 15-ти лет тюрьмы. Кроме того, он был внесен в санкционный список СНБО.

Напомним, что 14 мая СНБО ввело санкции против 600 "воров в законе".