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05 липня 2021, 13:22 1099

З України намагалися вивезти цінну ікону під виглядом кухонної дошки

05 липня 2021, 13:22 1099
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Фото: Facebook
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Київськими митниками викрито незаконну спробу вивезення до США ікони "Смоленська Богородиця (Одигитрія)", яка має історичну та культурну цінність національного рівня значення

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Київської митниці в Facebook.

Згідно декларації, в міжнародному поштовому відправленні з Дніпропетровщини до американського штату Флорида прямувала вживана кухонна дошка", - йдеться у повідомленні.

Однак під час митного контролю замість кухонного засобу митники виявили дерев’яну ікону з зображенням Богородиці з немовлям. Для митного оформлення посилки свідоцтва на право вивезення цієї цінності надано не було.

Таким чином, відправник намагався приховати ікону від митного контролю.

За даним фактом Київською митницею складено протокол про порушення митних правил, а ікону вилучено.

Як визначили експерти Національного музею історії, виявлена святиня - ікона "Смоленська Богородиця (Одигитрія)". Написана іконописцем лівобережної України, вірогідно чернігівського осередку, в ХІХ столітті, і не дивлячись на пошкодження поверхні вогнем, має історичну та культурну цінність національного рівня значення.

Нагадаємо, раніше очільник Мінкульту Олександр Ткаченко пропонував запровадити компенсацію за збитки для культури.

церква митниця декларацїї кордон розслідування

 
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