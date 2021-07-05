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05 июля 2021, 13:22 1167

Из Украины пытались вывезти ценную икону под видом кухонной доски

05 июля 2021, 13:22 1167
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Фото: Facebook
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Киевскими таможенниками разоблачена незаконная попытка вывоза в США иконы "Смоленская Богородица (Одигитрия)", которая имеет историческую и культурную ценность национального уровня значения

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Киевской таможни в Facebook.

Согласно декларации, в международном почтовом отправлении из Днепропетровщины в американский штат Флорида направлялась подержанная кухонная доска", - говорится в сообщении.

Однако во время таможенного контроля вместо кухонного средства таможенники обнаружили деревянную икону с изображением Богородицы с младенцем. Для таможенного оформления посылки свидетельства на право вывоза этой ценности предоставлено не было.

Таким образом, отправитель пытался скрыть икону от таможенного контроля.

По данному факту Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил, а икона изъята.

Как определили эксперты Национального музея истории, обнаруженная святыня - икона "Смоленская Богородица (Одигитрия)". Написана иконописцем левобережной Украины, вероятно черниговской ячейки, в XIX столетии и, несмотря на повреждение поверхности огнем, имеет историческую и культурную ценность национального уровня значения.

Напомним, ранее глава Минкульта Александр Ткаченко предлагал ввести компенсацию за убытки для культуры.

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