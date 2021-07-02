У МОЗ хочуть вакцинувати від коронавірусу дітей
Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що варто вакцинувати дітей, які мають високі ризики ускладнень від COVID
Як передає RegioNews, про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".
Будемо пропонувати вакцинувати дітей... І це буде стосуватися не 100% дітей, а тільки тієї когорти, яка має важкі супутні захворювання або високі ризики ускладнень від COVID", - підкреслив він.
За його словами, вакцинація дітей може розпочатись вже влітку.
Нагадаємо, раніше Кузін повідомив, що змішувати вакцини від коронавірусу не забороняється. В Україні планують розглянути це питання.
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