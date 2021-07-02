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02 июля 2021, 12:41 82

В Минздраве хотят вакцинировать от коронавируса детей

02 июля 2021, 12:41 82
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Фото: из открытых источников
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Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что стоит вакцинировать детей, которые имеют высокие риски осложнений от COVID

Как передает RegioNews, об этом он рассказал в эфире "Завтрака с 1+1".

Будем предлагать вакцинировать детей... И это будет относиться не к 100% детей, а только к той когорте, которая имеет тяжелые сопутствующие заболевания или высокие риски осложнений от COVID", - подчеркнул он.

По его словам, вакцинация детей может начаться уже летом.

Напомним, ранее Кузин сообщил, что смешивать вакцины от коронавируса не запрещается. В Украине планируют рассмотреть этот вопрос.

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