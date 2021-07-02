В Україні через негоду знеструмлено 124 населених пункти в чотирьох областях

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Через сильні грози та пориви вітру без електроенергії в Україні залишилися 124 населених пунктів у чотирьох областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС.

Станом на 07:00 2 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 124 населених пункти у 4 областях (Хмельницька - 44, Львівська - 42, Київська - 25 та Житомирська - 13)", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, як повідомляють рятувальники, 2 липня в Україні, крім південного сходу, очікуються грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с. У західній частині країни місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області 2 липня грози, вдень подекуди по області град, шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - додали у пресслужбі.

Раніше повідомлялось, що негода на Львівщині спричинила пожежу в будинку й зірвала дах школи.