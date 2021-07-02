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02 июля 2021, 10:02 3

В Украине из-за непогоды обесточены 124 населенных пункта в четырех областях

02 июля 2021, 10:02 3
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Фото: из открытых источников
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Из-за сильной грозы и порывов ветра без электроэнергии в Украине остались 124 населенных пунктов в четырех областях

Как передает RegioNews об этом сообщили в ГСЧС.

По состоянию на 07:00 2 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 124 населенных пункта в 4 областях (Хмельницкая - 44, Львовская - 42, Киевская - 25 и Житомирская - 13)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, как сообщают спасатели, 2 июля в Украине, кроме юга, ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/сек. В западной части страны местами значительные дожди (І уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области 2 июля грозы, днем местами по области град, шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что непогода на Львовщине вызвала пожар в доме и сорвала крышу школы.

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