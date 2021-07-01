Кабмін виділив понад 270 мільйонів для протидії домашньому насильству

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Кошти будуть спрямовані на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі

Про це повідомили у пресслужбі МВС, передає RegioNews.

Під час чергового засідання Кабінету Міністрів було затверджено розподіл субвенції в розмірі 274,2 млн гривень з державного бюджету місцевим бюджетам", - йдеться у повідомленні.

За виділені кошти планують утворити 28 притулків, 39 денних центрів, 58 консультативних служб та 40 мобільних бригад для підтримки постраждалих осіб.

Раніше повідомлялося, що в Україні під час карантину втричі побільшало кримінальних справ про домашнє насильство.