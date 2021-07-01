Кабмін виділив понад 270 мільйонів для протидії домашньому насильству
Кошти будуть спрямовані на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі
Про це повідомили у пресслужбі МВС, передає RegioNews.
Під час чергового засідання Кабінету Міністрів було затверджено розподіл субвенції в розмірі 274,2 млн гривень з державного бюджету місцевим бюджетам", - йдеться у повідомленні.
За виділені кошти планують утворити 28 притулків, 39 денних центрів, 58 консультативних служб та 40 мобільних бригад для підтримки постраждалих осіб.
Раніше повідомлялося, що в Україні під час карантину втричі побільшало кримінальних справ про домашнє насильство.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Зізнання про "вагнерівців": хто виявився правий та що буде далі
Кадровий чендж на Сумщині: як Живицький ревізуватиме засіки Хоми