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01 июля 2021, 11:41 19

Кабмин выделил более 270 миллионов для противодействия домашнему насилию

01 июля 2021, 11:41 19
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Фото: из открытых источников
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Средства будут направлены на создание сети специализированных служб поддержки людей, пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает RegioNews.

Во время очередного заседания Кабинета Министров было утверждено распределение субвенции в размере 274,2 млн гривен из государственного бюджета местным бюджетам", - говорится в сообщении.

За выделенные средства планируют создать 28 приютов, 39 дневных центров, 58 консультативных служб и 40 мобильных бригад для поддержки пострадавших лиц.

Ранее сообщалось, что в Украине во время карантина втрое увеличилось уголовных дел о домашнем насилии.

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