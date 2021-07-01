Кабмин выделил более 270 миллионов для противодействия домашнему насилию
Средства будут направлены на создание сети специализированных служб поддержки людей, пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола
Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает RegioNews.
Во время очередного заседания Кабинета Министров было утверждено распределение субвенции в размере 274,2 млн гривен из государственного бюджета местным бюджетам", - говорится в сообщении.
За выделенные средства планируют создать 28 приютов, 39 дневных центров, 58 консультативных служб и 40 мобильных бригад для поддержки пострадавших лиц.
Ранее сообщалось, что в Украине во время карантина втрое увеличилось уголовных дел о домашнем насилии.
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