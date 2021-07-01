Негода в Україні: без світла залишилось понад 300 населених пунктів

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В Україні через пориви вітру, дощ та грози без електроенергії залишилися 302 населених пункти у шести областях

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Станом на 07:00 1 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 302 населених пункти у 6 областях (Львівська - 191, Тернопільська - 79, Чернівецька - 23, Київська - 6, Кіровоградська - 2 та Дніпропетровська -1)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, 30 червня у м. Львів внаслідок короткочасних інтенсивних опадів та пориву вітру, підрозділами ДСНС було здійснено 13 виїздів. Відбуксировано 2 автомобілі, розрізано та прибрано 4 дерева. Відкачано воду з 13 підвальних приміщень та 3 присадибних ділянок.

Раніше повідомлялось, що у Львові потужна злива та шквал вдруге завдали місту значної шкоди.