Непогода в Украине: без света осталось более 300 населенных пунктов

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В Украине из-за порывов ветра, дождя и грозы без электроэнергии остались 302 населенных пункта в шести областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По состоянию на 07:00 1 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 302 населенных пункта в 6 областях (Львовская - 191, Тернопольская - 79, Черновицкая - 23, Киевская - 6, Кировоградская - 2 и Днепропетровская -1)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, 30 июня в г. Львов в результате кратковременных интенсивных осадков и порыва ветра, подразделениями ГСЧС было осуществлено 13 выездов. Отбуксировано 2 автомобиля, разрезано и убрано 4 дерева. Откачана вода из 13 подвальных помещений и 3 приусадебных участков.

Ранее сообщалось, что во Львове мощный ливень и шквал второй раз нанесли городу значительный ущерб.