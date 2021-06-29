В Україні можуть дозволити поєднання різних COVID-вакцин

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Як пише RegioNews, про це в інтерв'ю виданню Ліга сказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Національна технічна група експертів з питань імунізації зараз оцінює результати наукових досліджень. НТГЕІ буде знову розглядати це питання 30 червня, враховуючи дані, які постійно оновлюються", - сказав він.

Кузін зазначив, що зараз наукові дослідження показують, що деякі комбінації першої та другої дози вакцин приводять до більшої імуногенності, ніж один тип вакцини.

За його словами, ймовірність того, що таке поєднання вакцин різних виробників при проведенні щеплень від COVID-19 буде дозволена, дуже висока. Водночас Кузін зауважив, що це питання складне з точки зору логістики.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали причину відсутності у деяких областях центрів вакцинації.