В Украине могут разрешить сочетание различных COVID-вакцин

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Как пишет RegioNews, об этом в интервью изданию Лига сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Национальная техническая группа экспертов по иммунизации сейчас оценивает результаты научных исследований. НТГЕІ будет вновь рассматривать этот вопрос 30 июня, учитывая данные, которые постоянно обновляются", - сказал он.

Кузин сказал, что в настоящее время научные исследования показывают, что некоторые комбинации первой и второй дозы вакцин приводят к большей иммуногенности, чем один тип вакцины.

По его словам, вероятность того, что такое сочетание вакцин разных производителей при проведении прививок от COVID-19 будет разрешено, очень высокое. В то же время Кузин отметил, что этот вопрос сложный с точки зрения логистики.

Напомним, ранее в Минздраве назвали причину отсутствия в некоторых областях центров вакцинации.