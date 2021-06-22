COVID-19 в Украине: впервые с начала года менее 300 новых случаев за сутки

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В Украине за 21 июня обнаружили 296 новых больных коронавирус. Наибольшее количество новых случаев болезни в Киеве и Запорожской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 87 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Запорожская (30), Черниговская (19), Николаевская (18) и Черновицкая (18) области.

Всего за сутки госпитализировали 318 человек, умерли - 21, выздоровели - 829 человека. Среди заболевших за сутки - 22 ребенка и 2 медработника.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 11 881 человека, методом ИФА - 1 448 человек, экспресс-тестами - 4 100 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 230 142 человека, из них 2 152 969 выздоровели, летальных исходов - 52 053.

Напомним, в Украине за 20 июня было зафиксировано 323 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе 15 - у детей.