Негода в Україні: без струму залишились 177 населених пунктів

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Через сильні грози та пориви вітру без електроенергії в Україні залишилися 177 населених пунктів у восьми областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС.

Через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 177 населених пунктів у 8 областях, а саме: Дніпропетровська - 47, Донецька - 39, Полтавська - 28, Кіровоградська - 27, Черкаська - 21, Київська - 11, Чернівецька - 3 та Запорізька - 1", - йдеться в повідомленні.

Наразі до проведення ремонтних робіт залучені бригади обленерго.

Згідно з даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні очікуються короткочасні дощі та грози, в окремих районах південних і центральних областей можливий град та шквали 15-20 м/с. Без опадів буде лише у західних областях.

Нагадаємо, раніше через раптовий сильний вітер у Полтаві дерево впало на літній майданчик кафе.