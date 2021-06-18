Непогода в Украине: без электричества остались 80 населенных пунктов в пяти областях

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Утром 18 июня из-за непогоды без света остались 80 населенных пунктов в пяти регионах Украины — сработали системы автоматической защиты ЛЭП

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Сообщается, что в результате сильных порывов ветра и грозы обесточенными остались населенные пункты в следующих областях: Днепропетровская - 36, Кировоградская - 24, Донецкая - 16, Киевская - 2 и Сумская - 2.

По информации ГСЧС, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 июня из-за непогоды без электричества остались 177 населенных пунктов в 8 областях Украины.