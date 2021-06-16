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16 июня 2021, 09:12 47

Непогода в Украине: без электричества остались 177 населенных пунктов

16 июня 2021, 09:12 47
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Фото: из открытых источников
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Из-за сильных грозы и порывов ветра без электроэнергии в Украине остались 177 населенных пунктов в восьми областях

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС.

Из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 177 населенных пунктов в 8 областях, а именно: Днепропетровская - 47, Донецкая - 39, Полтавская - 28, Кировоградская - 27, Черкасская - 21, Киевская - 11, Черновицкая - 3 и Запорожская - 1", - говорится в сообщении.

Сейчас к проведению ремонтных работ привлечены бригады облэнерго.

Согласно данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах южных и центральных областей возможен град и шквалы 15-20 м/с. Без осадков будет только в западных областях.

Напомним, ранее из-за внезапного сильного ветра в Полтаве дерево упало на летнюю площадку кафе.

погода электричество спасатели ГСЧС ремонт

 
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