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15 червня 2021, 16:02 7

В Одесі заборонили купатися на пляжах через нещодавні дощі

15 червня 2021, 16:02 7
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Фото: із відкритих джерел
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Через дощі, які пройшли в Одесі 12-13 червня, на міських пляжах тимчасово заборонили купатися

Про це повідомляє Управління Держпродспоживслужби в Одеській області, передає RegioNews.

У відомстві зазначили, що після дощів в акваторію міських пляжів потрапила велика кількість поверхневих вод. Через це зберігається небезпека захворювання на інфекції, що передаються через воду.

Головне управління Госпродпотребслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження. Це необхідно, щоб не допустити погіршення епідеміологічної ситуації в літній період і профілактики захворювань, що передаються водним шляхом", - йдеться в повідомленні.

Водним шляхом можуть передаватися холера, черевний тиф, паратифи, дизентерія, лептоспіроз, туляремія (забруднення питної води виділеннями гризунів), бруцельоз та сальмонельоз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі 14 комунальних пляжів Києва готові до літнього сезону.

Одеса пляж заборона море Держпродпотребслужба

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