На Одеській трасі п'яний водій на смерть збив жінку
У понеділок, 14 червня, на трасі Київ-Одеса в Роздільнянському районі п'яний водій на смерть збив жінку
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
Зазначається, що 34-річна жінка, яку збив 32-річний водій автомобіля Ford Transit, померла до приїзду "швидкої".
Перевірка водія на алкотестері "Драгер" показала, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Всі обставини смертельної аварії встановить слідство.
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