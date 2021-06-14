На Одеській трасі п'яний водій на смерть збив жінку

Фото з відкритих джерел

У понеділок, 14 червня, на трасі Київ-Одеса в Роздільнянському районі п'яний водій на смерть збив жінку

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

Зазначається, що 34-річна жінка, яку збив 32-річний водій автомобіля Ford Transit, померла до приїзду "швидкої".

Перевірка водія на алкотестері "Драгер" показала, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Всі обставини смертельної аварії встановить слідство.

Нагадаємо, сьогодні у центрі столиці через маневри таксиста загинув мотоцикліст.