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12 червня 2021, 12:11 43

США нададуть Україні безпекову допомогу у розмірі 150 млн доларів

12 червня 2021, 12:11 43
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Фото: з відкритих джерел
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Міністерство оборони США затвердило другу частину безпекової допомоги Україні у розмірі 150 мільйонів доларів

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

Так, за словами міністра оборони України Андрія Тарана, ця допомога буде спрямована на проведення заходів із забезпечення територіальної цілісності України, оборони кордонів та поглиблення взаємосумісності з НАТО.

Йдеться про поповнення наших арсеналів протиартилерійських радарів, засобів для боротьби з безпілотниками, захищеного зв’язку, електронної боротьби і евакуації поранених із поля бою, а також підготовку та обладнання для удосконалення безпеки частин Повітряних сил Збройних Сил України", - сказав Таран.

Нагадаємо, 7 червня Байден і Зеленський поспілкувалися телефоном. Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден поговорили телефоном, в тому числі про візит до Білого дому цього літа.

В Офісі президента розповіли, що у США запевнили, що прагнення України щодо вступу в НАТО будуть враховані.

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