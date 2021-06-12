США нададуть Україні безпекову допомогу у розмірі 150 млн доларів

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Міністерство оборони США затвердило другу частину безпекової допомоги Україні у розмірі 150 мільйонів доларів

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

Так, за словами міністра оборони України Андрія Тарана, ця допомога буде спрямована на проведення заходів із забезпечення територіальної цілісності України, оборони кордонів та поглиблення взаємосумісності з НАТО.

Йдеться про поповнення наших арсеналів протиартилерійських радарів, засобів для боротьби з безпілотниками, захищеного зв’язку, електронної боротьби і евакуації поранених із поля бою, а також підготовку та обладнання для удосконалення безпеки частин Повітряних сил Збройних Сил України", - сказав Таран.

Нагадаємо, 7 червня Байден і Зеленський поспілкувалися телефоном. Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден поговорили телефоном, в тому числі про візит до Білого дому цього літа.

В Офісі президента розповіли, що у США запевнили, що прагнення України щодо вступу в НАТО будуть враховані.