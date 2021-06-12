США предоставят Украине на помощь в сфере безопасности 150 млн долларов
Министерство обороны США утвердило вторую часть помощи безопасности Украине в размере 150 миллионов долларов
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
Так, по словам министра обороны Украины Андрея Тарана, эта помощь будет направлена на проведение мероприятий по обеспечению территориальной целостности Украины, обороны границ и улучшить взаимодействие с НАТО.
Речь идет о пополнении наших арсеналов противоартиллерийских радаров, средств для борьбы с беспилотниками, защищенной связи, электронной борьбы и эвакуации раненых с поля боя, а также обучение и оборудование для повышения безопасности частей Воздушных сил Вооруженных Сил Украины", - сказал Таран.
Напомним, 7 июня Байден и Зеленский пообщались по телефону. Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден поговорили по телефону, в том числе о визите в Белый дом этим летом.
В офисе президента рассказали, что в США заверили, что стремления Украины относительно вступления в НАТО будут учтены.