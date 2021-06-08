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08 червня 2021, 11:12 57

Більше 40% українців пов'язують економічну кризу з корупцією в країні - опитування

08 червня 2021, 11:12 57
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні 42,9% респондентів називають корупцію головною причиною економічної кризи, трохи менше ніж 33,8% пояснюють кризу некомпетентністю влади

Про це свідчать дані опитування КМІС, пише RegioNews.

Респондентам було поставлено запитання: "Що, на їхню думку, є головною причиною економічної кризи в Україні й пропонувалося обрати з 4 варіантів".

Так, найбільше опитаних - 42,9% - вважають основною причиною високий рівень корупції. Трохи менше респондентів (33,8%) пояснюють кризу некомпетентністю влади.

Значно менше респондентів причинами вважають війну на Сході України (10,6%) і пандемію коронавірусу (8,3%)", - йдеться у повідомленні.

Упродовж 27 травня - 1 червня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів) з квотним відбором опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України.

Нагадаємо, 1 червня 60% громадян України оцінили економічну ситуацію в країні як погану.

коронавірус війна українці корупція економіка

 
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