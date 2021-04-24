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24 квітня 2021, 15:44 410

Прикордонники Львівщини виявили у автомобілі масштабну партію бурштину

24 квітня 2021, 15:44 410
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Транспорт прямував до Польщі через пункт пропуску "Шегині"
Транспорт прямував до Польщі через пункт пропуску "Шегині"
Фото: ДПСУ
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Прикордонники Львівського загону в ніч на 24 квітня виявили майже 66 кг бурштину у мікроавтобусі «Фольксваген», який прямував до Польщі через пункт пропуску «Шегині».

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби.

Керував мікроавтобусом 40-річний громадянин України.

"За інформацією оперативних співробітників Львівського прикордонного загону було ініційовано поглиблений огляд авто, в ході якого прикордонники спільно з працівниками митниці виявили каміння жовтого кольору – попередньо бурштин, вагою майже 66 кілограмів", - йдеться у повідомленні.

Каміння приховали у конструктивних особливостях авто – в порожнинах порогів.

У ДПСУ зазначили, що це найбільша партія бурштину, виявлена цього року на ділянці відповідальності Львівського прикордонного загону.

Нагадаємо, в Одесі прикордонники виявили масштабну контрабанду сигарет.

Україна Львів прикордонники контрабанда бурштин

 
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