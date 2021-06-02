У шести портах України частково обмежили роботу

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В України через сильні зливи та штормовий вітер у шести портах частково обмежили роботу

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Адміністрації морських портів України.

В портах Одеса, Чорноморськ, Миколаїв, Ольвія, Херсон - обмежені вантажні операції з зерном (дощ), в порту Південний - обмежена лоцманська проводка (вітер)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інші порти працюють у штатному режимі.

Раніше повідомлялось, що внаслідок поганих погодних умов у трьох областях України без електроенергії залишилися 50 населених пунктів.