У шести портах України частково обмежили роботу
В України через сильні зливи та штормовий вітер у шести портах частково обмежили роботу
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Адміністрації морських портів України.
В портах Одеса, Чорноморськ, Миколаїв, Ольвія, Херсон - обмежені вантажні операції з зерном (дощ), в порту Південний - обмежена лоцманська проводка (вітер)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інші порти працюють у штатному режимі.
Раніше повідомлялось, що внаслідок поганих погодних умов у трьох областях України без електроенергії залишилися 50 населених пунктів.
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