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02 червня 2021, 12:02 319

У шести портах України частково обмежили роботу

02 червня 2021, 12:02 319
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Фото: з відкритих джерел
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В України через сильні зливи та штормовий вітер у шести портах частково обмежили роботу

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Адміністрації морських портів України.

В портах Одеса, Чорноморськ, Миколаїв, Ольвія, Херсон - обмежені вантажні операції з зерном (дощ), в порту Південний - обмежена лоцманська проводка (вітер)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інші порти працюють у штатному режимі.

Раніше повідомлялось, що внаслідок поганих погодних умов у трьох областях України без електроенергії залишилися 50 населених пунктів.

шторм зерно порт море Одеська область

 
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