Негода в Україні: знеструмлено 50 населених пунктів у трьох областях

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Внаслідок поганих погодних умов у трьох областях України без електроенергії залишилися 50 населених пунктів

Як інформує RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Станом на 07:00 2 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 50 населених пунктів у 3 областях, а саме Дніпропетровська - 38, Донецька - 6 та Запорізька - 6", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Крім того, за інформацією Укргідрометцентру, 2 червня у східних, центральних та південних областях грози, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

У Києві вдень очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Раніше повідомлялося, що через негоди в Україні було знеструмлено 108 населених пунктів у п'яти областях.