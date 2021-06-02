В шести портах Украины частично ограничили работу
В Украине из-за сильных ливней и штормового ветра в шести портах частично ограничили работу
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины.
В портах Одесса, Черноморск, Николаев, Ольвия, Херсон - ограничены грузовые операции с зерном (дождь), в порту Южный - ограничена лоцманская проводка (ветер)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что другие порты работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в результате плохих погодных условий в трех областях Украины без электроэнергии остались 50 населенных пунктов.
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