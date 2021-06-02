В МОЗ пояснили, коли людина вважається повністю вакцинованою

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В Україні повністю вакцинованими від коронавірусу будуть вважати осіб, у яких пройшло два тижні з дня отримання другої дози вакцини

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Загалом, людина вважається повністю імунізованою від COVID-19, коли минуло 2 тижні після отримання другої дози вакцини", - йдеться в повідомленні.

При цьому, якщо після моменту отримання другого щеплення не пройшло два тижні, то людина не вважається повністю імунізованою.

"Якщо ви вакцинувалися лише однією дозою або з моменту другого щеплення ще не пройшло 2 тижні - ви не вважаєтеся повністю імунізованим і ще не маєте ефективного захисту від хвороби", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, у МОЗ наголошують, що якщо вакцинована людина, приймає ліки, що пригнічують імунітет, він також не може бути повністю захищений від коронавірусу.

Навіть після вакцинації вам потрібно дотримуватися протиепідемічних вимог", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, в Україні за 1 червня COVID-19 діагностували у 2205 осіб, зафіксовано 158 летальних випадків.