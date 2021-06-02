08:54  02 июня
COVID-19 в Украине: за сутки выявили более двух тысяч новых случаев заражения
08:31  02 июня
В Украине планируют создать новый род войск: займутся угрозами в киберпространстве
08:09  02 июня
Ситуация на Донбассе: в ООС рассказали о нарушении режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
02 июня 2021, 09:19 803

В Минздраве объяснили, когда человек считается полностью вакцинированным

02 июня 2021, 09:19 803
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине полностью вакцинированными от коронавируса будут считать людей, у которых прошло две недели со дня получения второй дозы вакцины

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В общем, человек считается полностью иммунизированным от COVID-19, когда прошло 2 недели после получения второй дозы вакцины", - говорится в сообщении.

При этом, если после момента получения второй прививки не прошло две недели, то человек не считается полностью иммунизированным.

"Если вы вакцинировались лишь одной дозой или с момента второй прививки еще не прошло 2 недели - вы не считаетесь полностью иммунизированным и еще не имеете эффективной защиты от болезни", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минздраве отмечают, что если вакцинированный человек, принимает лекарства, подавляющие иммунитет, он также не может быть полностью защищен от коронавируса.

Даже после вакцинации вам нужно придерживаться противоэпидемических требований", - добавили в министерстве.

Напомним, в Украине за 1 июня COVID-19 диагностировали у 2205 человек, зафиксировано 158 летальных случаев.

вакцинация коронавирус Минздрав вакцина украинцы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua