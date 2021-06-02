В Минздраве объяснили, когда человек считается полностью вакцинированным

Фото: из открытых источников

В Украине полностью вакцинированными от коронавируса будут считать людей, у которых прошло две недели со дня получения второй дозы вакцины

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В общем, человек считается полностью иммунизированным от COVID-19, когда прошло 2 недели после получения второй дозы вакцины", - говорится в сообщении.

При этом, если после момента получения второй прививки не прошло две недели, то человек не считается полностью иммунизированным.

"Если вы вакцинировались лишь одной дозой или с момента второй прививки еще не прошло 2 недели - вы не считаетесь полностью иммунизированным и еще не имеете эффективной защиты от болезни", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минздраве отмечают, что если вакцинированный человек, принимает лекарства, подавляющие иммунитет, он также не может быть полностью защищен от коронавируса.

Даже после вакцинации вам нужно придерживаться противоэпидемических требований", - добавили в министерстве.

Напомним, в Украине за 1 июня COVID-19 диагностировали у 2205 человек, зафиксировано 158 летальных случаев.