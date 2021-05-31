ДФС підозрює КП "Київавтошляхміст" в умисному ухиленні від сплати податків у тендерах

Фото: Facebook ДФС

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні встановили факт умисного ухилення від сплати податків службовими особами одного із товариств, яке було переможцем тендерних закупівель КП «Київавтошляхміст»

Про це повідомляє пресслужба ДФС, передає RegioNews.

Розслідування у кримінальному провадженні триває за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Встановлено, що службові особи згаданого СГД у 2020 році, разом із посадовцями комунального підприємства по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст", організували схему привласнення коштів та ухилення від сплати податків, шляхом укладення удаваних правочинів з сумнівними суб'єктами господарської діяльності, внаслідок чого до державного бюджету не надійшли кошти в розмірі 4,9 млн грн, - йдеться в повідомленні.

Одному з фігурантів кримінального провадження повідомлено про підозру. На цей час матеріали скеровано до Київської міської прокуратури для затвердження обвинувального акту та направлення кримінального провадження до суду.

Як повідомлялося, ДФС розслідує дев'ять кримінальних проваджень щодо розкрадання бюджету Києва.