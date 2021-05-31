У Києві з 2 червня не працюватиме швидкісний трамвай: у чому причина

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У столиці з 2 червня по 15 серпня закриють рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна" і до "Гната Юри"

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації, транспорт не працюватиме через Капітальний ремонт вулиці Борщагівської.

На цій ділянці заплановано облаштувати гідроізоляцію мостової споруди в межах трамвайного полотна і посадкової платформи.

"На час виконання робіт будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, про які буде повідомлено окремо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у столиці біля "Юності" зійшов з рейок трамвай, внаслідок чого рух цього виду транспорту був тимчасово призупинено.