ГФС подозревает КП "Киевавтодормост" в умышленном уклонении от уплаты налогов в тендерах

Фото: Facebook ГФС

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве в рамках досудебного расследования в уголовном производстве установили факт умышленного уклонения от уплаты налогов служебными лицами одного из обществ, которое было победителем тендерных закупок КП «Киевавтодормост»

Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает RegioNews.

Расследование в уголовном производстве продолжается при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что служебные лица упомянутого СХД в 2020 году, вместе с должностными лицами коммунального предприятия по ремонту и содержанию мостов и путей г. Киева "Киевавтодормост", организовали схему присвоения средств и уклонения от уплаты налогов, путем заключения мнимых сделок с сомнительными субъектами хозяйственной деятельности, в результате чего в государственный бюджет не поступили средства в размере 4,9 млн грн, - говорится в сообщении.

Одному из фигурантов уголовного производства сообщено о подозрении. В настоящее время материалы направлены в Киевскую городскую прокуратуру для утверждения обвинительного акта и направления уголовного производства в суд.

Как сообщалось, ГФС расследует девять уголовных производств по хищению бюджета Киева.