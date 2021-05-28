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В Україні за добу виявили ще 3300 нових випадків COVID-19
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28 травня 2021, 09:06 77

В Україні за добу виявили ще 3300 нових випадків COVID-19

28 травня 2021, 09:06 77
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 27 травня COVID-19 діагностували у 3306 осіб, 1402 пацієнти госпіталізували, зафіксовано 156 летальних випадків, 13 298 пацієнтів одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 27 травня - 169 дітей та 77 медпрацівників.

Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР-25 454 людини, методом ІФА - 11 758 осіб, Експрес-тестами - 23 351 людини.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрували у м. Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 196 673 людини, з них 2 020 216 одужали, летальних випадків - 50 232.

Нагадаємо, раніше в Україні covid-19 виявили у 3509 осіб, 1402 пацієнти госпіталізували.

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