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В Украине за сутки обнаружили еще 3300 новых случаев COVID-19
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28 мая 2021, 09:06 62

В Украине за сутки обнаружили еще 3300 новых случаев COVID-19

28 мая 2021, 09:06 62
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 27 мая COVID-19 диагностировали у 3306 человек, 1402 пациента госпитализировали, зафиксировано 156 летальных случаев, 13 298 пациентов выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 27 мая - 169 детей и 77 медработников.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 25 454 человека, методом ИФА - 11 758 человек, экспресс-тестами - 23 351 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировали в г. Киев (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 196 673 человека, из них 2 020 216 выздоровели, летальных исходов - 50 232.

Напомним, ранее в Украине COVID-19 выявили у 3509 человек, 1402 пациента госпитализировали.

коронавирус пандемия болезнь инфекции Минздрав

 
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