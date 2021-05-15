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Доба в ООС: бойовики 11 разів зірвали режим "тиші"
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15 травня 2021, 10:04 5

Доба в ООС: бойовики 11 разів зірвали режим "тиші"

15 травня 2021, 10:04 5
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Ніхто з українських військових не постраждав
Ніхто з українських військових не постраждав
Фото з відкритих джерел
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У п'ятницю, 14 травня, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Окупанти стріляли поблизу населеного пункту Гнутове, біля Мар'їнки та неподалік Водяного й Новгородського. Також зафіксовані обстріли біля селища Широкине й в районі Світлодарська. Біля Катеринівки російські окупанти обстрілювали позиції ООС з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Також бойовики двічі відкривали вогонь в районі населеного пункту Новотошківське й Старогнатівки.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України за минулу добу немає", - йдеться в повідомленні.

Там також повідомляють, що на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, на сьогоднішній ранок зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. У районі Гладосового та Мар'їнки ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, 13 травня у зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

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