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10 травня 2021, 11:49 24

В Україні хочуть збудувати космодром: на космічну програму потрібно 15 мільярдів

10 травня 2021, 11:49 24
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За допомогою супутників хочуть попередити несанкціоновану вирубку лісів
За допомогою супутників хочуть попередити несанкціоновану вирубку лісів
Фото: Facebook/Державне космічне агентство України
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Україна має амбітні цілі у космічній сфері: побудова власного космодрому, запуск мережі супутників та вступ до Європейського космічного агентства. 

Як передає RegioNews, про це заявив голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай в ефірі телеканалу "Перший діловий".

Серед планів держагентства - виведення на орбіту мережі українських супутників, зокрема супутника Січ-2-30, який планують запустити у грудні 2022 року. Повідомляється, що сам супутник вже готовий і нині перебуває на стадії випробувань. Це один зі спільних проєктів України з Європейським космічним агентством.

Супутникове угрупування буде займатися дистанційним зондуванням – фотографувати поверхні Землі з космосу.

Можна попередити несанкціоноване використання лісових масивів, вирубку лісів, використання водних ресурсів, пожежі, адже завдяки супутникам інформацію можна отримати швидше, коли проблема тільки розпочинається", - пояснив Тафтай.

Як зазначається, запуск об'єктів відбуватиметься з пускового майданчика SpaceX.

Крім того, Україна планує вступити до Європейського космічного агентства та створити свій власний космодром. На виконання космічної програми за п'ять років знадобиться 15 мільярдів гривень.

Раніше повідомлялося, що Держкосмос допомагатиме поліції розкривати злочини.

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