В Украине хотят построить космодром: на космическую программу нужно 15 миллиардов

С помощью спутников хотят предупредить несанкционированную вырубку лесов

С помощью спутников хотят предупредить несанкционированную вырубку лесов

Фото: Facebook/Державне космічне агентство України

Украина имеет амбициозные цели в космической сфере: построение собственного космодрома, запуск сети спутников и вступление в Европейское космическое агентство.

Как передает RegioNews, об этом заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в эфире телеканала "Первый деловой".

Среди планов госагентства - вывод на орбиту сети украинских спутников, в частности спутника Сич-2-30, который планируют запустить в декабре 2022 года. Сообщается, что сам спутник уже готов и сейчас находится на стадии испытаний. Это один из совместных проектов Украины с Европейским космическим агентством.

Спутниковая группировка будет заниматься дистанционным зондированием – фотографировать поверхности Земли из космоса.

Можно предупредить несанкционированное использование лесных массивов, вырубку лесов, использования водных ресурсов, пожара, ведь благодаря спутникам информацию можно получить быстрее, когда проблема только начинается", - пояснил Тафтай.

Как отмечается, запуск объектов будет происходить с пусковой площадки SpaceX.

Кроме того, Украина планирует вступить в Европейское космическое агентство и создать свой собственный космодром. На выполнение космической программы за пять лет понадобится 15 миллиардов гривен.

Ранее сообщалось, что Госкосмос будет помогать полиции раскрывать преступления.