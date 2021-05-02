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02 травня 2021, 12:45 3

В Україні 1 травня вакцинувалися від коронавірусу всього понад 2 тис. осіб

02 травня 2021, 12:45 3
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У п'яти областях - жодного щеплення
У п'яти областях - жодного щеплення
Рixabay
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За добу 1 травня в Україні 2 661 людина щеплена проти COVID-19. У 5 областях за добу не проведено жодної вакцинації.

Як пише RegioNews, відповідні дані оприлюднив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.

Загалом 754 926 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 290 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість щеплень в регіонах за добу:

  • м. Київ – 74 щеплення;
  • Вінницька область – 74 щеплення;
  • Волинська область – 40 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 104 щеплення;
  • Донецька область – 350 щеплень;
  • Житомирська область – 78 щеплень;
  • Закарпатська область – 83 щеплення;
  • Запорізька область – 20 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 0 щеплень;
  • Київська область – 156 щеплень;
  • Кіровоградська область – 0 щеплень;
  • Луганська область – 0 щеплень;
  • Львівська область – 20 щеплень;
  • Миколаївська область – 425 щеплень;
  • Одеська область – 287 щеплень;
  • Полтавська область – 20 щеплень;
  • Рівненська область – 140 щеплень;
  • Сумська область – 190 щеплень;
  • Тернопільська область – 0 щеплень;
  • Харківська область – 246 щеплень;
  • Херсонська область – 50 щеплень;
  • Хмельницька область – 0 щеплень;
  • Черкаська область – 127 щеплень;
  • Чернівецька область – 83 щеплення;
  • Чернігівська область – 94 щеплення.

Щеплення проводилось 36 мобільними бригадами з імунізації та 61 пунктом щеплення. Станом на 1 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 507 901 людина.

Раніше повідомлялося, що Україна домовилася про поставки ще 10 млн доз вакцини Pfizer.

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