В Україні 1 травня вакцинувалися від коронавірусу всього понад 2 тис. осіб

У п'яти областях - жодного щеплення

У п'яти областях - жодного щеплення

Рixabay

За добу 1 травня в Україні 2 661 людина щеплена проти COVID-19. У 5 областях за добу не проведено жодної вакцинації.

Як пише RegioNews, відповідні дані оприлюднив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.

Загалом 754 926 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 290 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість щеплень в регіонах за добу:

м. Київ – 74 щеплення;

Вінницька область – 74 щеплення;

Волинська область – 40 щеплень;

Дніпропетровська область – 104 щеплення;

Донецька область – 350 щеплень;

Житомирська область – 78 щеплень;

Закарпатська область – 83 щеплення;

Запорізька область – 20 щеплень;

Івано-Франківська область – 0 щеплень;

Київська область – 156 щеплень;

Кіровоградська область – 0 щеплень;

Луганська область – 0 щеплень;

Львівська область – 20 щеплень;

Миколаївська область – 425 щеплень;

Одеська область – 287 щеплень;

Полтавська область – 20 щеплень;

Рівненська область – 140 щеплень;

Сумська область – 190 щеплень;

Тернопільська область – 0 щеплень;

Харківська область – 246 щеплень;

Херсонська область – 50 щеплень;

Хмельницька область – 0 щеплень;

Черкаська область – 127 щеплень;

Чернівецька область – 83 щеплення;

Чернігівська область – 94 щеплення.

Щеплення проводилось 36 мобільними бригадами з імунізації та 61 пунктом щеплення. Станом на 1 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 507 901 людина.

Раніше повідомлялося, що Україна домовилася про поставки ще 10 млн доз вакцини Pfizer.