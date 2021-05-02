В Україні 1 травня вакцинувалися від коронавірусу всього понад 2 тис. осіб
У п'яти областях - жодного щеплення
У п'яти областях - жодного щеплення
За добу 1 травня в Україні 2 661 людина щеплена проти COVID-19. У 5 областях за добу не проведено жодної вакцинації.
Як пише RegioNews, відповідні дані оприлюднив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.
Загалом 754 926 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 290 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість щеплень в регіонах за добу:
- м. Київ – 74 щеплення;
- Вінницька область – 74 щеплення;
- Волинська область – 40 щеплень;
- Дніпропетровська область – 104 щеплення;
- Донецька область – 350 щеплень;
- Житомирська область – 78 щеплень;
- Закарпатська область – 83 щеплення;
- Запорізька область – 20 щеплень;
- Івано-Франківська область – 0 щеплень;
- Київська область – 156 щеплень;
- Кіровоградська область – 0 щеплень;
- Луганська область – 0 щеплень;
- Львівська область – 20 щеплень;
- Миколаївська область – 425 щеплень;
- Одеська область – 287 щеплень;
- Полтавська область – 20 щеплень;
- Рівненська область – 140 щеплень;
- Сумська область – 190 щеплень;
- Тернопільська область – 0 щеплень;
- Харківська область – 246 щеплень;
- Херсонська область – 50 щеплень;
- Хмельницька область – 0 щеплень;
- Черкаська область – 127 щеплень;
- Чернівецька область – 83 щеплення;
- Чернігівська область – 94 щеплення.
Щеплення проводилось 36 мобільними бригадами з імунізації та 61 пунктом щеплення. Станом на 1 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 507 901 людина.
Раніше повідомлялося, що Україна домовилася про поставки ще 10 млн доз вакцини Pfizer.
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