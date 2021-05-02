В Украине 1 мая вакцинировались от коронавируса всего более 2 тыс. человек
В пяти областях-ни одной прививки
В пяти областях-ни одной прививки
За сутки 1 мая в Украине 2 661 человек привили против COVID-19. В 5 областях за сутки не проведено ни одной вакцинации.
Как пишет RegioNews соответствующие данные обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов.
В общем 754 926 человек привито от начала вакцинальной кампании, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество прививок в регионах за сутки:
- г. Киев – 74 прививки;
- Винницкая область – 74 прививки;
- Волынская область – 40 прививок;
- Днепропетровская область – 104 прививки;
- Донецкая область – 350 прививок;
- Житомирская область – 78 прививок;
- Закарпатская область – 83 прививки;
- Запорожская область – 20 прививок;
- Ивано-Франковская область – 0 прививок;
- Киевская область – 156 прививок;
- Кировоградская область – 0 прививок;
- Луганская область – 0 прививок;
- Львовская область – 20 прививок;
- Николаевская область – 425 прививок;
- Одесская область – 287 прививок;
- Полтавская область – 20 прививок;
- Ровенская область – 140 прививок;
- Сумская область – 190 прививок;
- Тернопольская область – 0 прививок;
- Харьковская область – 246 прививок;
- Херсонская область – 50 прививок;
- Хмельницкая область – 0 прививок;
- Черкасская область – 127 прививок;
- Черновицкая область – 83 прививки;
- Черниговская область – 94 прививки.
Прививка проводилась 36 мобильными бригадами по иммунизации и 61 пунктом прививки. По состоянию на 1 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 507 901 человек.
Ранее сообщалось, что Украина договорилась о поставках еще 10 млн доз вакцины Pfizer.
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