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02 мая 2021, 12:45 3

В Украине 1 мая вакцинировались от коронавируса всего более 2 тыс. человек

02 мая 2021, 12:45 3
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В пяти областях-ни одной прививки
В пяти областях-ни одной прививки
Рixabay
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За сутки 1 мая в Украине 2 661 человек привили против COVID-19. В 5 областях за сутки не проведено ни одной вакцинации.

Как пишет RegioNews соответствующие данные обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов.

В общем 754 926 человек привито от начала вакцинальной кампании, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество прививок в регионах за сутки:

  • г. Киев – 74 прививки;
  • Винницкая область – 74 прививки;
  • Волынская область – 40 прививок;
  • Днепропетровская область – 104 прививки;
  • Донецкая область – 350 прививок;
  • Житомирская область – 78 прививок;
  • Закарпатская область – 83 прививки;
  • Запорожская область – 20 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 0 прививок;
  • Киевская область – 156 прививок;
  • Кировоградская область – 0 прививок;
  • Луганская область – 0 прививок;
  • Львовская область – 20 прививок;
  • Николаевская область – 425 прививок;
  • Одесская область – 287 прививок;
  • Полтавская область – 20 прививок;
  • Ровенская область – 140 прививок;
  • Сумская область – 190 прививок;
  • Тернопольская область – 0 прививок;
  • Харьковская область – 246 прививок;
  • Херсонская область – 50 прививок;
  • Хмельницкая область – 0 прививок;
  • Черкасская область – 127 прививок;
  • Черновицкая область – 83 прививки;
  • Черниговская область – 94 прививки.

Прививка проводилась 36 мобильными бригадами по иммунизации и 61 пунктом прививки. По состоянию на 1 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 507 901 человек.

Ранее сообщалось, что Украина договорилась о поставках еще 10 млн доз вакцины Pfizer.

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