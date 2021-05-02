В Украине 1 мая вакцинировались от коронавируса всего более 2 тыс. человек

В пяти областях-ни одной прививки

В пяти областях-ни одной прививки

Рixabay

За сутки 1 мая в Украине 2 661 человек привили против COVID-19. В 5 областях за сутки не проведено ни одной вакцинации.

Как пишет RegioNews соответствующие данные обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов.

В общем 754 926 человек привито от начала вакцинальной кампании, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество прививок в регионах за сутки:

г. Киев – 74 прививки;

Винницкая область – 74 прививки;

Волынская область – 40 прививок;

Днепропетровская область – 104 прививки;

Донецкая область – 350 прививок;

Житомирская область – 78 прививок;

Закарпатская область – 83 прививки;

Запорожская область – 20 прививок;

Ивано-Франковская область – 0 прививок;

Киевская область – 156 прививок;

Кировоградская область – 0 прививок;

Луганская область – 0 прививок;

Львовская область – 20 прививок;

Николаевская область – 425 прививок;

Одесская область – 287 прививок;

Полтавская область – 20 прививок;

Ровенская область – 140 прививок;

Сумская область – 190 прививок;

Тернопольская область – 0 прививок;

Харьковская область – 246 прививок;

Херсонская область – 50 прививок;

Хмельницкая область – 0 прививок;

Черкасская область – 127 прививок;

Черновицкая область – 83 прививки;

Черниговская область – 94 прививки.

Прививка проводилась 36 мобильными бригадами по иммунизации и 61 пунктом прививки. По состоянию на 1 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 507 901 человек.

Ранее сообщалось, что Украина договорилась о поставках еще 10 млн доз вакцины Pfizer.