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22 квітня 2021, 10:41 10

У ТКГ сказали, коли ескалація ситуації на Донбасі може піти на спад

22 квітня 2021, 10:41 10
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Ескалація ситуації на Донбасі може піти на спад після 28 квітня - на цей день заплановано засідання мінської ТКГ.

Про це заявив спікер української делегації на переговорах Олексій Арестович в ефірі каналу "Україна 24", пише RegioNews.

За його словами, на засіданні політичних радників лідерів країн "нормандського" формату сторони підтвердили необхідність воцаріння тиші на лінії фронту.

"Козак (представник РФ, - ред.) кілька разів зробив на це наголос. Позиція наша відома - ми за це з 2014 року, або принаймні з 2019 року. І наступного дня відбулося засідання підгрупи з безпеки, де на мій превеликий подив - протягом тригодинного засідання ми пройшли весь документ у першому читанні", - сказав Арестович.

За його словами, документ може бути представлений на загальне засідання ТКГ в середу 28 квітня.

"Є примарна надія, що його вдасться узгодити і прийняти на засіданні ТКГ. І тоді є надія щодо зниження ескалації на фронті", - сказав радник української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники спецслужб переведені у режим підвищеної готовності в усіх областях.

Донбас Україна війна ТКГ олексій арестович

 
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