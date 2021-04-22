В ТКГ сказали, когда эскалация ситуации на Донбассе может пойти на спад
Эскалация ситуации на Донбассе может пойти на спад после 28 апреля - на этот день запланировано заседание минской ТКГ.
Об этом заявил спикер украинской делегации на переговорах Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24", пишет RegioNews.
По его словам, на заседании политических советников лидеров стран "нормандского" формата стороны подтвердили необходимость воцарения тишины на линии фронта.
"Козак (представитель РФ, - ред.) несколько раз сделал на это ударение. Позиция наша известна-мы за это с 2014 года, или по крайней мере с 2019 года. И на следующий день состоялось заседание подгруппы по безопасности, где к моему большому удивлению - в течение трехчасового заседания мы прошли весь документ в первом чтении", - сказал Арестович.
По его словам, документ может быть представлен на общее заседание ТКГ в среду 28 апреля.
"Есть призрачная надежда, что его удастся согласовать и принять на заседании ТКГ. И тогда есть надежда по снижению эскалации на фронте", - сказал советник украинской делегации в ТКГ.
Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники спецслужб переведены в режим повышенной готовности во всех областях.