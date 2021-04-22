В ТКГ сказали, когда эскалация ситуации на Донбассе может пойти на спад

Сейчас Россия продолжает наращивать войска вдоль украинской границы

Сейчас Россия продолжает наращивать войска вдоль украинской границы

Фото из открытых источников

Эскалация ситуации на Донбассе может пойти на спад после 28 апреля - на этот день запланировано заседание минской ТКГ.

Об этом заявил спикер украинской делегации на переговорах Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24", пишет RegioNews.

По его словам, на заседании политических советников лидеров стран "нормандского" формата стороны подтвердили необходимость воцарения тишины на линии фронта.

"Козак (представитель РФ, - ред.) несколько раз сделал на это ударение. Позиция наша известна-мы за это с 2014 года, или по крайней мере с 2019 года. И на следующий день состоялось заседание подгруппы по безопасности, где к моему большому удивлению - в течение трехчасового заседания мы прошли весь документ в первом чтении", - сказал Арестович.

По его словам, документ может быть представлен на общее заседание ТКГ в среду 28 апреля.

"Есть призрачная надежда, что его удастся согласовать и принять на заседании ТКГ. И тогда есть надежда по снижению эскалации на фронте", - сказал советник украинской делегации в ТКГ.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники спецслужб переведены в режим повышенной готовности во всех областях.